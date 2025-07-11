Син "сірого кардинала" Кремля Патрушева отримав в Україні заочну підозру

Служба безпеки та Офіс Генерального прокурора зібрали доказову базу на Дмитра Патрушева – заступника голови уряду Росії. Окупант організував масове викрадення зерна з тимчасово окупованих регіонів України.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на СБУ та Офіс генпрокурора.

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Чому сину Патрушева оголосили підозру

В СБУ розповіли, що з початку повномасштабної війни за координації Дмитра Патрушева росіяни вивезли до своєї країни понад 4 мільйони тонн українських зернових культур на загальну суму понад 23 мільярди гривень.

Розслідування встановили, що йдеться про масштабне розгарбування окупантами агропідприємств на тимчасово захоплених територіях Луганської, Донецької, Запорізької та Херсонської областей.

Надалі награбовану сільгосппродукцію ворог реалізовував "тіньовим флотом" Росії до країн Близького Сходу та північної Африки під виглядом російського товару,

– зазначили у Службі безпеки.

Там нагадали, що Дмитро Патрушев є сином "сірого кардинала" Кремля Миколи Патрушева, який протягом чверті століття очолював спочатку ФСБ, потім Раду безпеки РФ, а зараз обіймає посаду помічника Путіна.

"За наявними даними, саме Патрушев-"старший" пролобіював призначення свого сина на посаду міністра сільського господарства Росії та згодом – заступника голови російського уряду. Щоб організувати викрадення українського зерна, Дмитро Патрушев використовував делеговані йому повноваження міністра агрополітики країни-агресора", – мовиться у дописі.

Посаду міністра сільського господарства Росії Патрушев-молодший обіймав з 24 лютого 2022 року по 14 травня 2024 року.



На підставі зібраних доказів слідчі Служби безпеки заочно повідомили Дмитру Патрушеву про підозру за статтею Кримінального кодексу України про воєнні злочини, вчинені за попередньою змовою групою осіб.

Оскільки зловмисник перебуває на території країни-агресора, тривають комплексні заходи для притягнення його до відповідальності.

В Офісі генпрокурора додали, що підозрюваний також причетний до запровадження на окупованих територіях російського законодавства, змін у системі власності, привласнення інших українських ресурсів та утисків місцевого населення. Причому жодна з порушених норм не була обумовлена військовою необхідністю.