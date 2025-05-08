"Перемир'я" на морі: у ВМС ЗСУ розповіли яка ситуація і чи є загроза обстрілів
- Речник ВМС ЗСУ Дмитро Плетенчук заявив, що в Чорному та Азовському морях немає ворожих бойових одиниць, і ситуація перебуває під постійним моніторингом.
- Оголошене "триденне травневе перемир'я" вже неодноразово порушено окупантами.
- ЗСУ отримали розпорядження відкривати вогонь у відповідь.
- Сили оборони продовжують працювати в штатному режимі, незважаючи на заяви про "перемир'я".
У Чорному та Азовському морях наразі не спостерігається жодної ворожої бойової одиниці. У ВМС ЗСУ кажуть, що наразі ситуація спокійна.
Сьогодні, 8 травня, Речник Військово-морських сил ЗСУ Дмитро Плетенчук розповів про стан "перемир'я" на морі. Про це він заявив в ефірі телемарафону, передає 24 Канал.
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Яка ситуація з "перемир'ям" на морі
Плетенчук повідомив про відсутність ворожих бойових одиниць в акваторії Чорного й Азовського морів, однак ситуація перебуває під постійним моніторингом. Також він зазначив, що у ВМС ЗСУ продовжують контролювати надводну та повітряну обстановку.
Поки що приводів для хвилювання не спостерігається,
– додав Плетенчук.
Опівночі 8 травня почало діяти так зване "триденне травневе перемир'я". Його оголосив президент Росії Владімір Путін з нагоди 9 травня. Не дивлячись на "припинення вогню" окупанти вже неодноразово порушили його.
ЗСУ на деяких напрямках фронту вже отримали розпорядження відкривати вогонь у відповідь.
Напередодні Дмитро Плетенчук повідомляв, що Сили оборони продовжують працювати в штатному режимі, не дивлячись на заяви окупантів.