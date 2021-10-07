Політтехнолог, колишній регіонал та готівковий магнат: що відомо про ексспікера Дмитра Разумкова

Дмитро Разумков обіймав посаду спікера Верховної Ради ще з 2019 року. Втім, члени партії "Слуга народу" та представники Банкової ініціювали процес відкликання Разумкова з цієї посади, а вже 7 жовтня нардепи проголосували за його відставку.

Відставка Дмитра Разумкова стала однією з найгучніших політичних новин України жовтня. Розмови про те, що спікер може залишити цю посаду велися ще з літа, але тоді ніяких рішучих дій ніхто не робив.

Верховна Рада 5 жовтня проголосувала за включення до порядку денного питання про відставку Разумкова з поста спікера. А вже 7 жовтня на позачерговому засіданні 284 нардепи проголосували за відставку спікера.

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Хто такий Дмитро Разумков

Дмитро Разумков народився 8 жовтня 1983 року в Бердичеві Житомирської області в сім'ї політика й актриси.

Батько – Олександр Разумков – колишній помічник другого президента України Леоніда Кучми. Також він був заступником Секретаря Ради національної безпеки та оборони України та працював у Дніпропетровському обласному комітеті ЛКСМУ.

Мати – Наталія Кудря – народна артистка Україна, акторка Національного академічного театру російської драми ім. Лесі Українки.

Дмитро Разумков / Фото з фейсбуку політика

По батьку Дмитро має рідного брата. Він народився у цивільному шлюбі Олександра Разумкова та головної редакторки видання "Дзеркало тижня" Юлії Мостової. Згодом, Гліба всиновив політик Анатолій Гриценко, який одружився з Мостовою у 2003 році.

Спочатку Дмитро Разумков навчався у Бердичівській школі № 3, але, коли йому було 14 років, переїхав до Києва, де з 1998 по 2001 рік навчався у Київському ліцеї № 38 ім. Валерія Молчанова.

Після цього Разумков вступив до Інституту міжнародних відносин Київського національного університету ім. Шевченка, де у 2007 році отримав диплом за спеціальністю "Міжнародні економічні відносини".

У 2011 з відзнакою закінчив Національний університет державної податкової служби України за спеціальністю "Правознавство".

Дмитро Разумков з родиною / Фото з інстаграму Дмитра Разумкова

Дмитро Разумков одружений та виховує двох синів – Олександра та Олексія. Його дружина Юлія Чайка, донька колишнього міського голови Миколаєва Володимира Чайки. Він був відомий тим, що пробув на цій посаді чотири терміни, за що його називали "мером-рекордсменом".

Дмитро Разумков з родиною / Фото з фейсбуку політика

Ким працював Разумков

Політичну кар'єру Разумков розпочав у 2006 році у "Партії регіонів". Проте після перемоги Януковича на виборах у 2010 році, вийшов з партії.

Мені тоді було 22 роки. Мій прихід в "Партію регіонів" був усвідомлений після 2004 року. Я не підтримував Віктора Ющенка. І так я потрапив у "Партію регіонів". Я ніколи не був у молодих "Регіонах". Це – фейк. Прийшов туди, тому що я не сприймав ситуацію у державі у 2004, 2005 і 2006 роках",

– розповідав раніше Разумков.

Після закінчення ІМВ почав кар'єру в державному апараті: отримав посаду фахівця в Міністерстві регіонального розвитку та будівництва.

Дмитро Разумков та Жан Беленюк / Фото з фейсбуку Дмитра Разумкова

У 2009 році Разумков перейшов у комерційний сектор, але вже у 2013 році знову повернувся до державної служби – обійняв посаду радника голови Кіровоградської облдержадміністрації Олександра Ніколаєнка. У 2010-2014 роках працював з Сергієм Тігіпком, з яким познайомився завдяки зв'язкам батька.

У 2015 році Разумков заснував власну консалтингову компанію – Ukrainian Politconsulting Group, де обіймав посаду директора до 2019 року.

Політична кар'єра Разумкова

Попри те що політична кар'єра Дмитра Разумкова почалася доволі давно, її новий масштабний виток стався у 2019 році, коли під час президентських виборів він був консультантом і спікером штабу Володимира Зеленського. Так, фактично, Разумков взяв на себе обов'язки спікера партії "Слуга Народу" і передвиборчого штабу кандидата в президенти Володимира Зеленського.

Дмитро Разумков у Верховній Раді / Фото з фейсбуку політика

Після перемоги на президентських виборах навесні 2019 року Володимир Зеленський передав управління партією "Слуга Народу" Дмитру Разумкову. Того ж року Разумков пройшов до парламенту, а за кілька місяців за підтримки "монобільшості" Верховної Ради став Головою ВРУ. 1 жовтня 2019 року залишив посаду голови партії "Слуга Народу".

Але вже 2 жовтня 2021 року у Трускавці розпочався збір підписів народних депутатів від "Слуги народу" за відставку Дмитра Разумкова з посади голови Верховної Ради України. Протягом декількох годин "Слуги" зібрали необхідну кількість підписів.

Чому Разумкова відправили у відставку

У відставку Разумкова відправили через розбіжність у поглядах. Так, він направив президентський проєкт Закону "Про запобігання загрозам національній безпеці, пов'язаним із надмірним впливом осіб, які мають значну економічну або політичну вагу в суспільному житті (олігархів)" до Венеціанської комісії (Європейська комісія за демократію через право), яка надає висновки про відповідність проєктів законодавчих актів європейським стандартам та цінностям.

Це не перший випадок, коли Разумков не підтримує ініціативи президента. Зокрема, він утримався від голосування за санкції РНБО проти Віктора Медведчука і його телеканалів, голосування за земельну реформу.

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Скільки заробляє та чим володіє Разумков

Згідно з декларацією за 2020 рік, голова Верховної Ради Дмитро Разумков заробив 547 563 гривні. Того ж року Разумков також отримав 1,6 мільйона гривень від відчуження майна, а 12 тисяч гривень заробив від продажу електроенергії за зеленим тарифом.

Дружина Разумкова Юлія Чайка за рік заробила 6,7 мільйона гривень – це дохід від підприємницької діяльності.

Разумков задекларував 28,5 мільйона гривень та 75 тисяч доларів готівкою / Фото з фейсбуку політика

Разумков задекларував домоволодіння площею 492,2 м2, офіс, чотири квартири та дві земельні ділянки. Окрім того, у декларації Разумкова вказано, що він володіє такими автівками, як Toyota Land Cruiser 200, Toyota Camry, Tesla Model S та BMW X5. Останні дві машини належать Юлії Чайці.

Готівкою у колишнього спікера є 28,5 мільйона гривень та 75 тисяч доларів. У дружини – 140 тисяч доларів, 45 тисяч євро та 970 тисяч гривень.