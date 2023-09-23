Знову шукає пригод на сідницю: Рогозіна зробили "сенатором" окупованої Запорізької області

Дмитро Рогозін, який вижив після "героїчного" поранення у 5-ту точку, продовжує шукати "пригод" на неї. Його зробили "сенатором" Запорізької області.

Контрнаступ героїв ЗСУ триває. Російські окупанти вже чудово розуміють, що у них залишилося дуже мало часу на тимчасово окупованих територіях України. У паніці загарбники ухвалюють абсурдні та панічні рішення.

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Так колишній очільник "Роскосмосу" Дмитро Рогозін раптом став "сенатором" окупованої Запорізької області. Його призначив колаборант Бальцький. Що ж, ми пам'ятаємо: коли у Рогозіна – свято, йому "прилітає".

На День народження Рогозін отримав особливий подарунок

У 2022 році свій День народження Рогозін вирішив святкувати на тимчасово окупованій території України. Йому прислали "подарунок". Святкування перервав раптовий приліт. Рогозін отримав поранення у сідницю. В Офісі Президента його елегантно потролили.

Знаєте, Бог вміє сміятись та вміє Іронізувати. Оцей толстячок на прізвище Рогозін, дуже крикливий толстячок. Його називаються "найпідліший політик Россії", у нього статус такий, він отримав поранення туди, куди і потрібно – "божествене поранення",

– сказав Михайло Подоляк.

Цікаво, у яку частину тіла тепер "прилетить" Рогозіну. Можливо, це буде подарунок з вайбом Storm Shadow.