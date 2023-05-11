Рогозін неочікувано заявив, що Україна сильніша за Росію: хоче нової хвилі мобілізації

Український контрнаступ ще не розпочався, а в росіян вже істерика. Якщо раніше окупанти хотіли "взяти Київ за 3 дні", то зараз бідкаються, що Україна набагато сильніша за них.

Істерику не зміг стримати колишній глава Роскосмосу Дмитро Рогозін. Він сказав, що "ворог набагато сильніший за нас" і закликав провести другу хвилю мобілізації.

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Що пропонує Рогозін

Цікаво, як же так, що "спецоперація" йде за планом, однак провести другу хвилю мобілізації все ж треба. Навіщо?А що ж трапилося?

Ми не можемо тут діяти таким чином, що кожен сам за себе. Так не вийде абсолютно. Тому потрібна мобілізація. І вона мала пройти не тільки одна тоді, на початку осені, а мала пройти ще одна мобілізація. У нас є проблеми з особовим складом, розумієте. Тому що хлопців ранять. Навіть коли фронт стоїть, ідуть артобстріли. Ми втрачаємо боєздатних хлопців. Їх треба заповнювати,

– сказав Рогозін.

Очевидно, що він збрехав, адже "хлопці" не стоять, а йдуть у наступ, бо є звичайним гарматним м'ясо для російської військової верхівки.

Водночас, за словами Рогозіна, мобілізація не знадобиться, якщо набрати необхідну кількість добровольців. Ну що ж, якщо згадати, що в Росії рідним ліквідованого в Україні окупанта дають як не дрова, то лід, думаємо, добровольців вмирати за Путіна буде небагато.

"У нас є колосальний резерв, який допоміг би уникнути другої хвилі мобілізації. Це добровольці. Я якраз маю відношення до цієї добровольчої армії. Наші загони входять у відповідні полки, дивізії армії Росії. Але нас насправді потрібно було зібрати в рамках єдиної добровольчої російської армії", – додав ексглава Роскосмосу.

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