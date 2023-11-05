Один з найвправніших артилеристів: під час удару по 128 бригаді загинув Дмитро "Таксист" Мілютін

Під час удару російською ракетою по 128 бригаді загинув капітан Дмитро Мілютін з позивним "Таксист". Він був одним з найвправніших артилеристів у нашій державі.

Зокрема, він був командиром артилерійського взводу у 128 бригаді. Саме це військове формування 3 листопада у Запорізькій області атакували росіяни ракетою.

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"Таксист" загинув на фронті

Під час виконання службових обов’язків трагічно загинув уродженець Виноградова Закарпатської області Дмитро Мілютін. Виняткову хоробрість і самовідданість Мілютін продемонстрував, коли у 2014 році пішов добровольцем в АТО та активно брав участь у боях за Дебальцеве. За свою відвагу у 2015 році його нагородили орденом "За мужність" III ступеня.

Окрім військової служби, Мілютін також відігравав важливу роль у своїй громаді. Зокрема, він був депутатом виконавчого комітету міської ради та очолював громадську організацію "Ветерани бойових дій Виноградівщини".

З початком повномасштабного вторгнення Мілютін знову самовіддано зголосився і взяв на себе відповідальність командира артилерійського взводу. Однак його самовідданість і жертовність були зустрінуті трагедією 3 листопада 2023 року, коли він став жертвою російського ракетного обстрілу в селі Зарічне, що в Запорізькій області. На момент смерті Мілютіну було 43 роки.



Дмитро "Таксист" Мілютін загинув на фронті / Фото з фейсбук-сторінки Виноградівської міської ради

Воєнний кореспондент Андрій Цаплієнко також висловився, щодо загибелі військового. Він наголосив, що "Таксист" був одним з найкращих і найвмотивованіших артилеристів країни.

Росія вдарила по 128 бригаді у Запорізькій області