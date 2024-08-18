Нардеп Дмитрук розкритикував поведінку військових ЗСУ у Курській області: українці обурені

Скандальний нардеп Артем Дмитрук вкотре поширив проросійські наративи. Він розкритикував поведінку Сил оборони у Курській області, чим викликав обурення українців.

Дмитрук опублікував допис з критикою Збройних Сил України на своєму телеграм-каналі. Як реагують українці на проросійські дописи – передає 24 Канал.

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Скандальний Дмитрук розкритикував ЗСУ

Ввечері 17 серпня нардеп Дмитрук опублікував у телеграм-каналі допис, у якому розкритикував ЗСУ. Він почав поширювати проросійські наративи, заявляючи про нібито "мародерство" та "знущання з цивільних". Ба більше, він порівняв українських захисників з німецькими фашистами.



Скандальний допис Дмитрука / Скриншот з мережі

Цей допис викликав обурення серед українців. Одним із перших відреагував на публікацію Дмитрука волонтер Сергій Стерненко. Він наголосив, що проросійський нардеп обов'язково має понести покарання. До слова, Ігор Лаченков вважає, що такі дописи Дмитрука – це державна зрада.



Реакція Сергія Стерненка на допис Дмитрука / Скриншот з мережі

Відреагував на проросійські наративи, які поширює колишній депутат "Слуги народу", й український захисник. Він наголосив, що такі дописи – це відкрите підігрування російській пропаганді.



Реакція військового на допис Дмитрука / Скриншот з мережі

Загалом допис Дмитрука активно критикують у мережі. Українці вважають, що проросійський посадовець не має працювати у Верховній Раді, а також нагадали Дмитруку про злочини росіян в Україні.

Українці обурені дописом Дмитрука – більше у галереї

Що відомо про проросійського Дмитрука

Ще на початку політичної кар'єри Артем Дмитрук відзначався скандальними вчинками. До прикладу, у 2020 році він носив квіти до Будинку профспілок в Одесі, де 2 травня 2014 року загинули російські сепаратисти. Тоді Дмитрук вшановував пам'ять тих, хто підтримував дії Росії.

Окрім того, Дмитрук знявся у фільмі проросійського пропагандиста Шарія про події 2 травня 2014 року в Одесі. Впродовж 2021 року депутат відвідував підсанкційні канали Віктора Медведчука.

З початком повномасштабного вторгнення ситуація не змінилася, й Дмитрук ставав фігурантом нових скандалів. Так, восени 2023 року він разом з Олександром Куницьким побив військового у Києві. Постраждалий тоді повідомив, що нардепи вимагали у нього гроші, а також звинувачували його в аферах. Після побиття було відкрито кримінальне провадження, в рамках якого триває слідство.

Ба більше, у лютому 2024 року Дмитрук вніс заставу за Павла Музичука – ієродиякона УПЦ МП та фігуранта реєстру зрадників, затриманого СБУ за підозрою у виправдовуванні збройної агресії Росії проти України.

Журналісти Bihus.Info також повідомляли, що Дмитрук співпрацював підозрюваним у державній зраді проти України Сергієм Чертиліним, зокрема у "захисті" УПЦ МП через протидію прийняттю законопроєкту 8371, який має на меті заборону пов'язаних із РПЦ організацій.

Після російського ракетного обстрілу 8 липня проросійський нардеп почав закликати до миру з росіянами, а вже 10 липня стало відомо що Дмитрук став іподияконом московського патріархату.

Окрім іншого, Дмитрук часто був учасником бійок як у Верховній Раді, так і в Одеській облраді, він виступав проти обмежень COVID-19 на початку пандемії та закликав українців не вакцинуватися. Також нардеп захищав і виправдовував дії Миколи Тищенка, коли його охорона побила військового у Дніпрі.