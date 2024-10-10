Чому тільки зараз: нардеп прокоментував виключення Дмитрука та Одарченка з комітетів ВР

Верховна Рада підтримала виключення двох депутатів-втікачів із складу комітетів. Мовиться про Андрія Одарченка, якого виключили зі складу антикорупційного комітету, й Артема Дмитрука – зі складу правоохоронного.

Народний депутат від партії “Голос” Ярослав Юрчишин розповів 24 Каналу, що зараз є певна проблема із закритістю роботи Верховної Ради. Тому часто рішення, які мають ухвалюватися, ухвалюються із запізненням.

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Чому депутатів виключили тільки зараз

Цілком логічно, що коли людина тікає з країни, проти неї відкривають кримінальне провадження, то на наступний день фракція, яка делегувала цю людину в комітет, чи безпосередньо голова комітету, мали б клопотатися про відкликання такої людини.

Ми не можемо відповідно до Конституції і законодавства України позбавити мандата до моменту поки не набере чинності вирок у кримінальній справі. Але усунути від роботи в комітеті точно можемо,

– зауважив Ярослав Юрчишин.

Найбільш специфічне в цих двох справах те, що Одарченко був звинувачений в корупції, зокрема у підкупі ексголови Держагентства відновлення Мустафи Найєма. При цьому залишався членом антикорупційного комітету.

Проти Артема Дмитрука, який також втік за кордон, відкрита кримінальна справа щодо побиття. Хоча ще до 10 жовтня він був членом комітету з питань правоохоронної діяльності. Мовиться про структуру, яка здійснює парламентський контроль над правоохоронними органами.

Звісно, ці рішення треба було ухвалити набагато раніше. Це те, що ми можемо. Але є гарантії депутатської діяльності, які прописані на рівні законів, Конституції, і є виключний перелік, на основі чого можна позбавити мандата, щоб людина більше не мала ніякої тотожності з Верховною Радою. З цим значно складніше,

– підсумував народний депутат.

Нагадаємо, що Артем Дмитрук 7 жовтня в онлайн-режимі ще голосував на засіданні комітету з питань правоохоронної діяльності. При цьому він живе у Великій Британії, куди переїхав після незаконної втечі з України.

Нардеп від "Слуги народу" Андрій Одарченко перебуває у Румунії, де йому надали тимчасовий захист. В Україні його звинувачують у корупції, втім відпустили з-під варти під заставу. Він тричі не з'явився на слухання, а згодом стало відомо, що депутат втік за кордон.