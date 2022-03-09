З Днем народження: у напівзруйнованій будівлі Харкова знайшли цілий бюст Тараса Шевченка
9 березня 2022 , 20:54Читать новость на русском
Джерело:телеграм РБК-Україна
9 березня виповнилося 208 років від дня народження Тараса Шевченка. У ці непрості часи в місті Харкові, яке страждає від нахабних рук окупанта, Кобзар дав про себе знати.
У напівзруйнованій будівлі Харкова рятувальники знайшли цілий бюст Тараса Шевченка.
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У Харкові знайшли цілий бюст Шевченка / Фото із телеграму РБК-Україна
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