У Дніпрі новий скандал зі представниками ТЦК: чоловік втік з авто з велосипедом

У Дніпрі 28 травня стався інцидент між чоловіком та представниками місцевого ТЦК та СП. Дніпрянин виліз з авто через вікно та втік разом із велосипедом.

У мережі поширили відео з відповідним інцидентом. У Дніпропетровському обласному територіальному центрі комплектувань та соціальної підтримки вже відреагували на цю ситуацію.

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В Дніпрі чоловік втік через вікно з авто співробітників ТЦК

В місцевих телеграм-каналах поширювали відео, на якому чоловік вилазить з автомобіля ТЦК через вікно, забирає свій велосипед із багажника та втікає. На відео можна побачити, що чоловіка навіть ніхто не намагався зупинити.

У Дніпрі чоловік виліз з автомобіля через вікно і втік від співробітників ТЦК та СП: дивіться відео

У Дніпропетровському обласному ТЦК зазначили, що ця подія сталася 28 травня. Військовослужбовці встановили, що чоловік не оновлював свої дані у ТЦК та СП, після чого йому було запропоновано проїхати до районного центру комплектування та соціальної підтримки за місцем реєстрації для оновлення своїх даних. Також дніпрянина могли притягнути до адміністративної відповідальності після встановлення факту та всіх обставин порушення ним законодавства про військовий облік.

Після того, як цей громадянин сів у салон автомобіля, його поведінка стала неадекватною, він почав вилазити у відкрите вікно автомобіля, емоційно кликав перехожих допомогти йому залишити авто – без пояснень причин такої реакції,

– написали у Дніпропетровському обласному ТЦК.

За словами представників територіального центру комплектування, "жодних заходів психологічного, фізичного примусу або впливу до цього громадянина з боку військовослужбовців не застосовувалось". Водночас у ТЦК підкреслили, що щодо громадянина вживаються "всі необхідні заходи для належного оповіщення відповідно до вимог чинного законодавства".

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