У Дніпрі чули вибух, могла спрацювати ППО: залишайтесь в укриттях

У п'ятницю, 6 травня, у Дніпрі знову пролунав вибух. Мешканців просять залишатися в укриттях, щоб не ризикувати власним життям.

6 травня близько 11:05 сигнал про повітряну тривогу пролунав на Сході України. Пізніше у Дніпрі повідомили про те, що почули вибух.

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У Дніпрі спрацювала ППО

Через лічені хвилини в телеграм-каналі "Дніпро ОПЕРАТИВНИЙ" з'явилася інформація про те, що в місті спрацювала ППО. Пізніше стало відомо, що вибухи чути і в Дніпропетровській області. Тож мешканців попросили не панікувати. Водночас варто залишатися в укриттях доти, поки не пролунає сигнал про відбій тривоги.

Ще через кілька хвилин стало відомо про те, що над областю побачили безпілотник.

Мешканців уклінно попрохали не викладати у мережі ані фото, ані відео з місць дії ППО. Особливо, якщо на цих кадрах видно горизонт. Такі публікації можуть зіграти на руку ворогові.

В яких областях пролунала повітряна тривога

Сумська область,

Харківська область,

Донецька область,

Дніпропетровська область,

Запорізька область,

Полтавська область,

Кіровоградська область.

Окупанти продовжують обстрілювати Дніпропетровщину

У ніч проти 6 травня російські загарбники гатили по області з "Градів", а також ракет. Випускали ворожі снаряди по Криворізькому та Синельниківському районах. Якщо точніше, то з "Градів" били по Зеленодольській та Широківській громадах, а ракету запустили у Покровську громаду. На щастя, минулося без жертв і постраждалих.

4 травня, пізно ввечері, окупанти випустили по Дніпру дві ракети. Одну з них, на щастя, вдалося збити Силам ППО. Друга ж влучила в об'єкт залізничної інфраструктури.

Про вибухи повідомили самі мешканці міста. Удари вони почули близько 20:00. Через кілька годин у Дніпропетровській ОВА інформацію підтвердили. Так, о 22:16 з'явилася інформація про два "прильоти".

Удар по місту був сильним. Внаслідок ракетної атаки повилітали шибки у будівлях біля місця "прильоту". Також розбилося скло павільйону зупинки, яка розташована неподалік.

Вкотре підкреслюємо, що у жодному разі не можна ігнорувати сигнали повітряної тривоги. Російські військові продовжують атакувати цивільну інфраструктуру, а також бити буквально навмання. Ніхто й ніде не застрахований від "прильоту". Тому перебувайте в укритті доти, поки не пролунає відбій повітряної тривоги.

Варте уваги – окупанти знову вдарили по Дніпропетровщині: дивіться відео