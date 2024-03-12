У Дніпрі чули вибух після відбою
12 березня 2024, 14:20Читать новость на русском
Джерело:Суспільне
Вдень 12 березня у Дніпрі після відбою повітряної тривоги пролунав вибух. Місцеві повідомляють, що вибух чули у різних частинах міста.
Причини вибухів наразі невідомі. Не виключено, що це був контрольований підрив бойової частини ракети біля Дніпра.
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Що відомо
Вдень після відбою повітряної тривоги у Дніпрі пролунав вибух. За інформацією від місцевих, вибух чули у різних частинах міста. Причини вибуху наразі невідомі.
Раніше, у Новоолександрівській громаді Дніпровського району, було оголошено про проведення контрольованого підриву бойової частини ракети приблизно в період з 12:30 до 16:00.
У повідомленні зазначили, що це може бути гучно.Важливо! Наразі місцева влада та ДСНС не коментували, що сталося. 24 Канал намагається отримати детальнішу інформацію про причини вибухи.
Ворог продовжує атакувати "Шахедами"
- У ніч проти 12 березня окупанти випустили по території України 22 дрони-камікадзе типу "Шахед". У Повітряних силах розповіли, що вдалося знищили 17 БпЛА. Уночі окупанти також запустили ракету Х-59 з тактичної авіації. Ворог спрямував її в напрямку Одеси. Українські захисники відбили атаку й знищили ракету над Чорним морем.
- Внаслідок ворожого обстрілу спалахнула пожежа на одному з об'єктів інфраструктури в Тернопільській області. До ліквідації залучили 19 одиниць спецтехніки, 73 працівників і тактичного робота.
- Також відомо, що під ударом опинилася Хмельниччина. Під час повітряної тривоги наші сили ППО збили 4 БпЛА типу "Шахед" над регіоном.