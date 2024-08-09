У Дніпрі чули вибухи: там лунає тривога через "Шахеди"

У Дніпрі пізно вночі 9 серпня пролунали вибухи. До цього по всій Дніпропетровській області оголосили повітряну тривогу.

Жителів області попереджали про загрозу російських "Шахедів". 24 Канал закликає дніпрян перебувати в укриттях, адже це може врятувати життя і полегшити роботу нашим захисникам неба.

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Що відомо про вибухи в Дніпрі

Повітряну тривогу у Дніпропетровській області оголосили ще 8 серпня о 23:10. Повітряні сили попереджали про загрозу російських "Шахедів".

Дніпропетровська область – загроза застосування ударних БпЛА!

– писали військові.

Повітряні сили також через близько пів години зазначили, що БпЛА на межі Запорізької та Донецької областей рухаються у напрямку Дніпропетровської області північно-західним курсом. Згодом стало відомо про рух безпілотників у напрямку міста Дніпра.

"Дніпро та Павлоград, БпЛА у вашому напрямку зі сходу. Перебувайте в укриттях", – закликали захисники.

Вибухи у самому Дніпрі пролунали близько 00:35 9 серпня. Про гучні звуки писали кореспонденти Суспільного.

"У Дніпрі чутно звуки вибухів", – зазначали журналісти.

Станом на 00:47 повітряна тривога по всій Дніпропетровській області триває. Про наслідки атаки поки що ні в ОВА, ні в міській раді не повідомляли.