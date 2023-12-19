Вибухи у передмісті Дніпра: окупанти знову запустили ракети X-59

Мешканці Дніпра чули вибухи 19 грудня. 24 Канал розкаже, що відомо.

Удень 19 грудня близько 15:13 дніпряни почули вибухи. Потурбуйтеся про безпеку, будьте в укритті, якщо у вас тривога!

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Що відомо про вибухи в Дніпрі

Повітряні сили попередили про небезпеку. Близько другої години дня фіксували активність ворожої тактичної авіації на південно-східному напрямку, була загроза застосування авіаційних засобів ураження.

О 15:05 оголосили про ракетну небезпеку для Дніпропетровської і Кіровоградської областей. Вибухи в Дніпрі кореспонденти 24 Каналу почули о 15:13.

Моніторингові канали написали про ракету Х-59 у напрямку Дніпра. За кілька хвилин з'явилися повідомлення, що все чисто, проте небезпека зберігається до відбою.