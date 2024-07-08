У Дніпрі чули вибухи

Пізно ввечері 8 липня у місті Дніпро почули звуки вибухів. Це сталося під час тривоги.

Росія продовжила атакувати Україну після ранкової масованої атаки. Наприклад, увечері пролунали вибухи на Запоріжжі.

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Що відомо про атаку по Дніпру 8 липня увечері

Про вибухи в Дніпрі повідомили кореспонденти Суспільного о 23:44. До того в Повітряних силах попередили про активність ворожої тактичної авіації на південно-східному напрямку. В ПС пояснили: є загроза застосування авіаційних засобів ураження.

Тривога охопила переважно південні регіони.

О 23:38 Повітряні сили написали, що в бік Дніпра летить ракета. Моніторинговий канал "Миколаївський Ваньок" припустив, що місто обстріляли керованими авіаційними ракетами, які випустили з Су-57.

Опівночі дали відбій, і поки немає інформації про наслідки атаки. Але після півночі з'явилися нові повідомлення про загрозу балістики.