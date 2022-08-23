У Дніпрі чули звуки, схожі на вибухи: після цього в області оголосили тривогу

У Дніпрі зранку 23 серпня пролунали звуки, які були схожі на вибухи. Повітряна тривога не була оголошена в цей час.

Про вибухи повідомили об 11 годині ранку. О 10:57 повітряну тривогу оголосили в Нікопольській тергромаді, загалом по області попередження не було.

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Одразу після вибухів сирени пролунали вже у всій Дніпропетровській області. Близько 11:15 місцеві мешканці повідомили про повторні звуки вибухів.

Наразі невідомо, що саме трапилося, але повітряна тривога триває, тому перебувайте в укритті. Невдовзі місцева влада обов'язково проінформує населення.

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Згодом мер Дніпра Борис Філатов підтвердив ворожу атаку. За його словами, уламки ракет впали на приватні будинки, більше інформації повідомить ОВА. Мер закликав людей не виходили з укриття.

російські окупанти постійно обстрілюють Дніпропетровську область. Особливо часто під ворожим вогнем опиняються Нікопольський та Криворізький райони. Так, вночі на 23 серпня по Криворізькому району ворог гатив "Ураганами". У Зеленодольській громаді загинула 45-річна жінка, а її чоловік зазнав поранень. Наразі він перебуває у лікарні. Будинок родини понівечений.

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Тричі за ніч росіяни стріляли по Нікопольському районі. У Марганецьку громаду прилетіли 13 снарядів важкої артилерії. Поранень зазнали дві жінки віком 61 та 63 років. Одна з них перебуває у лікарні в стані середньої важкості. Крім того, в Марганці пошкоджені 6 будинків, газогін та водогін.

Унаслідок обстрілів Червоногригорівської громади руйнувань зазнав десяток будинків та лінія електропередач. Без світла залишилася тисяча людей.

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