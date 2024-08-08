У Дніпрі було чутно звуки вибухів: в області збили ворожий дрон
Джерело:Суспільне
Російська армія продовжує терор українського населення. Так, у Дніпрі зранку 8 серпня було чутно звуки вибухів.
Про це повідомили кореспонденти Суспільного. Додамо, що в області триває повітряна тривога.
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Вибухи в ДніпріДо речі, оперативні деталі ворожої атаки – в нашому телеграмі.
В Дніпрі сьогодні близько опівдня пролунали звуки вибухів. Зазначимо, що повітряну тривогу в регіоні оголосили об 11:52.
Вже через кілька хвилин з'явилася інформація про вибухи у місті. Власне, про це стало відомо о 11:56.
У Дніпрі чутно звуки вибухів,
– повідомили кореспонденти Суспільного.
Додамо, що о 11:51 в Повітряних силах писали про роботу ППО по російському дрону.
Дніпропетровщина – робота ППО по ворожому БпЛА,
– ішлося в повідомленні.
Невдовзі голова Дніпропетровської ОВА розповів про успішну роботу нашої протиповітряної оборони. Власне, в області збили ворожий безпілотник.
"Оборонці з ПвК "Схід" збили в області ворожий БпЛА", – повідомив він о 12:25.