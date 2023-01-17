У Дніпрі дідусь однорічної дитини ридає, проклинаючи росіян: щемливе відео

Ракетний удар Росії по будинку в Дніпрі вбив 5 дітей. Дідусь, маленький онук якого опинився під завалами, емоційно звернувся до росіян.

Чоловік розповів свою трагедію та показав відео дитини. Дідусь не міг стримати сліз та емоцій.

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Через вбивство онука він звернувся до росіян, проклинаючи їх.

Будьте ви прокляті, росіяни, кацапи, щоб ви всі виздихали, чорти, бл*ть. Ця дитина досі лежить під завалами! Я проклинаю! Хочу, щоб у кожній російській сім'ї було по два-три (випадки) таких… Як ото наша дитина лежить!

– у розпачі говорив дідусь.

Чоловік наголосив, що для окупантів немає прощення. Він проклинатиме їх до кінця своїх днів.

Дідусь показав онука, який під завалами: відео

До речі, з-під завалів багатоповерхівки врятували 27-річну дівчину, яка не могла кликати на допомогу, оскільки від народження не розмовляє. Її чоловік та однорічний син залишився під завалами. Ймовірно, це онук дідуся на відео, оскільки відео також поширила сестра дівчини в інстаграмі.

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