Вибухи у Дніпрі та Харкові – тут влучання в багатоповерхівку в центрі міста, є постраждалі

Увечері 2 березня в кількох містах України чули вибухи. 24 Канал розкаже, що відомо про це.

Росія всіляко демонструє, як "сильно хоче миру в Україні". І постійно цілить по українських містах "Шахедами" та ракетами. Цього разу під обстріл потрапили одночасно два населені пункти.

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Що відомо про обстріл Харкова та Дніпра 2 березня

Вибух у Харкові пролунав за хвилину до десятої вечора. На місто ішли "Шахеди".

Як повідомив мер міста Ігор Терехов, дрон-камікадзе ударив по центральній частині Харкова. Є влучання у багатоповерхівку, на одному з поверхів пожежа.

Глава ОВА Олег Синєгубов додав: удар зафіксували в Салтівському районі, профільні служби перевіряють наслідки.

Влучання у Київському районі, удар прийшовся по житловому багатоквартирному будинку. На місці працюють усі відповідні служби,

– написав Терехов о 22:11.

На 22:54 відомо про чотирьох постраждалих. Двоє людей зазнали отруєння чадним газом, ще двоє в стані гострого шоку. Їм надали допомогу на місці.

У Київському районі Харкова внаслідок влучання в багатоповерхівку відбулося загорання квартир на останньому поверсі, пошкоджено скління вікон у прилеглих будинках. Рятувальники гасять пожежу.

Вибухи в Дніпрі пролунали о 21:58. Наразі не відомо про наслідки, але моніторингові спільноти писали про те, що на місто летить багато "Шахедів".

Де тривога в Україні зараз

Дронів досить багато. Вони, за даними Повітряних сил, рухаються на Харківщині, Сумщині, Дніпропетровщині, Запоріжжі, Полтавщині, Черкащині.

Не нехтуйте тривогою, пройдіть в укриття, якщо у вашому регіоні тривога!

Наслідки попередніх атак на Харків

Росія неперервно атакує Харків. Тільки за тиждень відбулося три масовані атаки безпілотниками, що призвели до загибелі однієї людини. Також постраждало 30 осіб.

Було пошкоджено три медичні заклади, навчальний заклад, великий супермаркет, АЗС, квартири і комерційні приміщення – кав'ярні, магазинчики.

Кореспондентка 24 Каналу Анна Черненко зауважила: для міста тиждень, що минув, порівняно з січнем та початком і серединою лютого 2025 року, був дуже важким.