"Я – Дніпро, і я могла померти": українці просять світ закрити небо

Під час минулої масованої атаки Росії по Україні, що відбулася 14 січня, російська ракета влучила в житловий будинок у Дніпрі. 17 січня місцеві мешканці зібралися на спільну акцію біля зруйнованої будівлі.

Люди закликають світ закрити небо над Україною, адже окупанти цинічно стріляють по цивільних. Зазначимо, що пошуково-рятувальні роботи у Дніпрі завершилися – 44 особи загинули, серед них – 5 дітей.

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Жителі Дніпра 17 січня влаштували акцію біля знищеної росіянами багатоповерхівки. Декілька десятків людей з плакатами закликали країни Заходу надати Україні ППО та високоточну зброю.

Жителі Дніпра просять західних партнерів надати ППО та високоточні ракети / Фото "Радіо Свобода"

Мовиться про передачу партнерами Patriot та потужних далекобійних ракет ATACMS. Зауважимо, що ці ракети здатні допомогти у знищенні пускових установок на території загарбника.

"ATACMS – це наші життя", – зазначили на плакатах українці.

Українці з плакатами зібралися біля зруйнованого будинку у Дніпрі / Фото "Радіо Свобода"

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