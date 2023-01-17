"Я – Дніпро, і я могла померти": українці просять світ закрити небо
Джерело:"Радіо Свобода"
Під час минулої масованої атаки Росії по Україні, що відбулася 14 січня, російська ракета влучила в житловий будинок у Дніпрі. 17 січня місцеві мешканці зібралися на спільну акцію біля зруйнованої будівлі.
Люди закликають світ закрити небо над Україною, адже окупанти цинічно стріляють по цивільних. Зазначимо, що пошуково-рятувальні роботи у Дніпрі завершилися – 44 особи загинули, серед них – 5 дітей.
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"ATACMS – це наші життя": українці у Дніпрі емоційно звернулися до світових лідерів
Жителі Дніпра 17 січня влаштували акцію біля знищеної росіянами багатоповерхівки. Декілька десятків людей з плакатами закликали країни Заходу надати Україні ППО та високоточну зброю.
Мовиться про передачу партнерами Patriot та потужних далекобійних ракет ATACMS. Зауважимо, що ці ракети здатні допомогти у знищенні пускових установок на території загарбника.
"ATACMS – це наші життя", – зазначили на плакатах українці.
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Росія атакувала житловий будинок у Дніпрі ракетою Х-22
- Після російського терористичного акту у Дніпрі, окупанти почали кричати, що трагедію спричинила українська ППО. Втім, брехні агресорів вірити не варто.
- Британська розвідка повідомила, що у багатоповерхівку влучила велика протикорабельна ракета AS-4 KITCHEN, яку ще називають Х-22. Відомо, що ці ракети є надзвичайно неточними, якщо запускати їх по наземних цілях.
- Розвідка наголосила, що радарна система наведення цих ракет погано розрізняє цілі в міських районах. Крім того, це вже не перший подібний удар росіян – такою ж зброєю вони обстріляли торговий центр в Кременчуці 27 червня 2022 року.