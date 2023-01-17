Ракетна атака по Дніпру: 15 тіл досі не ідентифікували

Російські окупанти 14 січня вдарили ракетою по будинку у Дніпрі. Вони вбили 45 людей.

Правоохоронці, станом на 13:30 17 січня, не могли ідентифікувати тіла 15 людей. Про це повідомив очільник Національної поліції Ігор Клименко.

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"Безвісти зниклими залишаються 20 осіб, з яких 4 – діти. Над трьома дітьми опікунство оформлюють родичі. Дві дитини наразі під опікою держави, оскільки не мають близьких, які могли б про них піклуватися", – написав Клименко.

Він додав, що в поліції Дніпропетровської області продовжують працювати антимародерні групи. Вони охороняють під'їзди, щоб не було крадіжок майна з покинутих квартир.

Кількість жертв зросла

Керівник Дніпропетровської обласної військової адміністрації Валентин Резніченко повідомив, що російська ракета вбила 45 людей. Серед них було шестеро дітей. Очільник ОВА зазначив, що пошуково-рятувальна операція завершена.

Дякую рятувальникам, лікарям, поліцейським, комунальникам, волонтерам... Дякую Борису Філатову й усій мерії Дніпра. Дякую усім, хто ці довгі 69 годин боровся, допомагав постраждалим і продовжує це робити, – сказав Резніченко.

Удар по будинку у Дніпрі: коротко