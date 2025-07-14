Вибухи пролунали на Дніпропетровщині та біля Чугуєва: на міста рухалися групи "Шахедів"
- На Дніпропетровщині та Харківщині ввечері 14 липня пролунали вибухи, було оголошено повітряну тривогу через атаку ударних БпЛА.
- За даними моніторингових каналів, щонайменше чотири "Шахеди" рухалися в напрямку Дніпра.
Пізно ввечері 14 липня на Дніпропетровщині та Харківщині пролунали вибухи. В цей час в обох областях було оголошено повітряну тривогу.
Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Суспільне.
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Російські війська атакують "Шахедами"
Повітряну тривогу в Харківській області оголосили о 16:56. Згодом загроза ударних БпЛА поширилася також на Дніпропетровщину.
Вже близько 22:05 у Дніпрі та Самару пролунали вибухи. За даними моніторингових каналів, щонайменше чотири "Шахеди" рухалися в напрямку обласного центру.
Гучно в області. Залишайтеся у безпечних місцях. Бережіть себе та рідних,
– написав очільник ОВА Сергій Лисак.
Фактично в ту ж хвилину вибухи прогриміли також у Чугуївській громаді Харківщини, а моніторингові канали повідомили про масовану атаку ударними БпЛА.
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