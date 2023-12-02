У Дніпрі під час тривоги чули кілька вибухів
2 грудня 2023, 02:51Читать новость на русском
У ніч на 2 грудня у частині областей оголосили про повітряну тривогу. Згодом місцеві жителі повідомили про звуки вибухів у Дніпрі.
Сирени завили у декількох регіонах приблизно о 2:30. Водночас у Повітряних силах поінформували про ракетну небезпеку для низки областей.
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Вибухи у Дніпрі
Небезпека ракетних атак виникла для жителів Кіровоградської, Дніпропетровської, Запорізької областей. Тривоги пролунали й на Миколаївщині та Херсонщині.
Через кілька хвилин після сирен місцеві жителі почали повідомляти про звуки вибухів у Дніпрі. Наразі офіційної інформації про обстріли не було.
До слова, про відбій в області сповістили о 02:54. Загроза минула і для інших регіонів, які були "червоними".Важливо! Під час повітряної тривоги важливо перебувати в укриттях аж до відбою. Це допоможе зберегти життя. Крім того, важливо не фотографувати й не викладати у мережу кадри влучань, роботу ППО, адже це може зіграти на руку ворогу.
Атака по Україні у ніч на 1 грудня
- У ніч на 1 грудня окупанти вкотре атакували Україну, запустивши дрони-камікадзе та керовану ракету. Загалом ворог випустив дві Х-59 та 25 ударних "Шахедів". Основним напрямком удару був Південь і Схід України. Пуски відбувалися з двох напрямків – мис Чауда та Приморсько-Ахтарськ.
- Сили ППО ліквідували 18 ударних БпЛА та одну керовану авіаційну ракету Х-59.