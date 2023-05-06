У Дніпрі під час тривоги пролунали вибухи: є загроза атак "Шахідами"

У Дніпрі під час повітряної тривоги пролунали вибухи. У Офісі Президента закликали людей не ігнорувати повітряну тривогу.

Сирени у Дніпропетровській області пролунали орієнтовно о 21:08 6 травня. У телеграм-каналі monitor написали про активність тактичної авіації на Півдні, пише 24 Канал.

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Що відбувається на Дніпропетровщині

Загроза БпЛА, ймовірно типу "Шахід" з боку Азовського моря. Можливе поширення далі за вектором,

– заявили у телеграм-каналі monitor.

Там також попередили, що працюватиме ППО.

Вибухи в Дніпрі почули орієнтовно о 21:30, написало Суспільне. У місцевих телеграм-каналах пишуть, що працювала протиповітряна оборона. Станом на 21:42 влада офіційно не коментувала ситуацію на Дніпропетровщині.

Важливо! Повітряна тривога о 21:06 6 травня пролунала у Запорізькій області. О 21:55 – на Донеччині. Згодом – у Херсонській, Кіровоградській, Миколаївській, Полтавській, Харківській областях.

Орієнтовно о 21:27 глава Офісу Президента Андрій Єрмак закликав людей не ігнорувати повітряну тривогу, тобто перебувати у безпечних місцях.

Яка ситуація в небі

Станом на 21:48 у телеграм-каналі monitor написали, що стосовно стратегічної авіації ввімкнено радіотрансміттер та використовуються частоти, які раніше були помічені при бойових місіях.

Можливий зліт в режимі радіомовчання з аеропорту "Оленья", Мурманська область. Інформація буде надаватись за її наявності,

– пояснив monitor.

Щодо ворожих дронів, то там пояснили, що є їх контрольована кількість на Південному Сході. Проте тип наразі не підтвердили.

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