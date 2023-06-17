Смертельні ягоди: у Дніпрі розслідують загибель 16-річної дівчини

У Дніпрі розслідують смерть 16-річної дівчини. Перед смертю неповнолітня нібито з'їла багато свіжих ягід.

Інформацію про смерть неповнолітньої 24 Каналу підтвердила речниця Дніпровського відділу поліції Аліна Стаднік. Вона зазначила, що тіло загиблої відправили на судово-медичну експертизу для встановлення причини смерті.

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Поліція встановлює причину смерті дівчини

Крім того, речниця поліції повідомила, що трагічний інцидент стався в Індустріальному районі Дніпра. Інших деталей у поліції поки не повідомляють.

Водночас місцевий ресурс "Інформатор Дніпро" пише, що, за попередньою інформацією, дівчина отруїлася свіжими ягодами.

Зокрема, перед смертю дівчина переїла свіжі ягоди: шовковицю, полуницю та червону смородину.

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