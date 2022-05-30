На Дніпропетровщині померли 3 дітей, що прибули на лікування з гарячих точок

У лікарнях Дніпропетровщини померли троє дітей. Раніше їх евакуювали з місць бойових дій.

Від початку повномасштабної війни лікарні регіону прийняли 76 поранених дітей. Вони з Донецької, Луганської, Харківської і Херсонської областей, розповів глава Дніпропетровської обласної військової адміністрації Валентин Резніченко.

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Трьох, на жаль, врятувати не вдалося,

– сказав Резніченко.

Що відомо про стан дітей

Майже у кожного з дітей – осколкові поранення і складні переломи. Найменшому пораненому всього 2 роки. За словами Резніченка, у лікарнях області досі залишаються 8 дітей, двоє з них – у важкому стані. Лікарі від них не відходять.

Чиновник наголосив, що регіон продовжує приймати поранених дітей з гарячих точок. У лікарнях є все, щоб їм допомогти.

Скільки українських дітей вбила Росія

За офіційною інформацією Офісу генпрокурора, станом на ранок 30 травня понад 687 дітей постраждали в Україні внаслідок повномасштабної збройної агресії Росії. Загинули 243 дитини, поранено – 444. Щоправда, ці цифри не остаточні, оскільки на тимчасово окупованих територіях кількість жертв неможливо підрахувати. На жаль, загиблих діток може бути значно більше.

Найбільше дітей постраждали у Донецькій області – 153, у Київській – 116, у Харківській – 109, в Чернігівській – 68.

Останні сумні випадки з дітьми

29 травня окупанти обстріляли з артилерії село Миролюбівка Херсонської області. Загинула 9-річна дівчинка, а 7-місячне немовля і 5-річна дитина отримали поранення.

26 травня через обстріл Лисичанська поранили 16-річного підлітка.

25 травня внаслідок обстрілу села Студенок Ізюмського району Харківської області росіяни поранили 3-річного хлопчика.

При цьому окупанти не лише вбивають та ґвалтують українських дітей. Вони ще й примусово депортують їх до Росії. Країна-агресор вже вивезла до себе 230 тисяч українських дітей.

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