У Дніпрі попередньо обійшлося без жертв і руйнувань: спрацювали системи ППО
Джерело:фейсбук Бориса Філатова
Зранку, 12 березня, у Дніпрі пролунали вибухи. Однак, переконує мер Борис Філатов, обійшлося без жертв і руйнувань. Все тому, що спрацювали системи ППО.
Близько 6:45 ранку з'явилася інформація про те, що у Дніпрі лунають вибухи. На щастя, цього разу обійшлося без жертв і руйнувань.
Читайте також Росія напала на Україну: хронологія основних подій початку 3 тижня війни
У Дніпрі спрацювали системи ППО
Працювало ППО. Відео, фото не викладаємо. Всі служби працюють. Чекаємо офіційної інформації,
– написав він.
- Також мер Дніпра додав, що попередньо відомостей про жертв і руйнування у місті немає.
Нагадаємо про те, що ні в якому разі не можна поширювати інформацію про місця влучання. Пам'ятайте про те, що будь-який ваш допис може корегувати ворожу зброю, яка наступного разу може бути використана проти вас.
Це цікаво – ЗСУ з засідки атакували колону російських БТР – дивіться відео:
Текст публікації Бориса Філатова
Працювало ППО. Відео, фото не викладаємо. Усі служби працюють.
Чекаємо на офіційну інформацію. Попередньо жертв та руйнувань немає