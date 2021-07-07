Рятував воїнів: у Дніпрі попрощалися з загиблим на Донбасі військовим медиком Письменним
7 липня 2021 , 16:42Читать новость на русском
Джерело:"Дніпро TV"
У Дніпрі 7 липня попрощалися з українським героєм – медиком Юрієм Письменним. Він загинув на Донбасі 4 липня, коли окупанти обстріляли позиції ЗСУ.
Спершу героя відспівали у місцевому соборі. Згодом Письменному віддали останню шану на Алеї Героїв біля Дніпропетровської обласної адміністрації.
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Причиною смерті медика стало поранення уламками від ворожого снаряду. Бойовики відкрили вогонь серед білого дня.
Прощання з Юрієм Письменним / "Дніпро TV"
Спогади побратимів
- Начальник медичної служби 93 ОМБр "Холодний Яр" розповів, що за роки перебування на Донбасі Письменний врятував життя десяткам воїнів.
- Побратими називали Письменного батьком. Він завжди сам виїжджав до поранених і турбувався за них навіть тоді, коли люди вже потрапляли до шпиталю.
- Колега загиблого героя Валерія розповіла, що "я його навіть начальником не можу назвати – батько і все: і підтримає, і посварить, і навчить".
- За словами побратимів Письменного, їхній батальйон осиротів.
Життєвий шлях героя
- Письменний народився 4 березня 1962 року.
- Мешкав у Дніпрі, закінчив місцевий медичний інститут.
- На Донбас потрапив у 2016 році як медик-волонтер.
- У 2018 році призивався до лав ЗСУ.
- За тиждень до загибелі отримав військове звання "капітан".