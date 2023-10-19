У Дніпрі повідомили про звуки вибухів: почалась пожежа

19 жовтня пролунали потужні вибухи у Дніпрі. Зараз у місті та регіоні лунає повітряна тривога.

У Повітряних силах попросили жителів Дніпра та Запоріжжя перебувати в укриттях. Про це інформує 24 Канал.

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Потужні вибухи у Дніпрі

Очевидці заявили про декілька гучних вибухів у Дніпрі. Вони пролунали під час повітряної тривоги.

Очільник Дніпропетровської обласної ради Микола Лукашук закликав перебувати у безпечних місцях.

Дніпро! Будьте у безпеці. Не ігноруйте тривогу. Загроза зберігається,

– написав він.

Після вибухів у Дніпрі піднявся стовп диму. Уся інформація наразі з'ясовується.

Крім того, вибухи також пролунали у Запоріжжі. До цього моніторингові групи повідомляли про загрозу балістичного озброєння.

"Були пуски 2 ракет, попередньо, Іскандер-М", – стверджують пабліки.



Тривога в низці областей / Карта

О 13:08 в областях оголосили відбій повітряної тривоги.

Нові подробиці вибуху у Дніпрі

В ОВА повідомили про вибух у Дніпровському районі. Через ворожу атаку сталася пожежа. Попередньо, загиблих та постраждалих немає.

"Всі деталі з'ясовуємо. А поки вкотре прошу – зберігайте інформаційну тишу. Жодних дописів, фото чи відео. Це і ваша власна безпека", – наголосив очільник ОВА Сергій Лисак.

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