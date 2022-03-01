У Дніпрі – повітряна тривога: вирушайте до сховищ

У Дніпрі оголосили повітряну тривогу. Містян закликають вирушати до сховищ, щоб уникнути небезпеки.

Уже вдруге за день у Дніпрі лунає сигнал повітряної тривоги. Містян закликають бути обережними, а також відправлятися до сховищ, адже це може врятувати життя.

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У Дніпрі готуються до зустрічі окупанта

Містяни у Дніпрі активно готуються до "зустрічі окупанта". Посеред вулиць лежать тонни мішків з піском, а мешканці міста продовжують будувати барикади. Усе для того, щоб стримати можливий наступ російських військових.

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