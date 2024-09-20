У Дніпрі прогриміли вибухи: якою була загроза

У Дніпрі ввечері 20 вересня пролунали потужні вибухи. До цього по всій області лунала повітряна тривога.

Сирени звучали через можливу ракетну небезпеку з боку Росії. 24 Канал закликає дніпрян не залишати укриття цивільного захисту, адже це може врятувати життя.

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Що відомо про вибух у Дніпрі

Повітряну тривогу у Дніпропетровській області оголосили о 20:15. Повітряні сили попереджали про можливість застосування ворогом балістики.

Увага! Загроза застосування балістики з півдня. Ракетна небезпека в областях де оголошено повітряну тривогу!

– писали військові.

Через три хвилини Повітряні сили написали про рух швидкісної цілі у напрямку Дніпра. Згодом у місті прогриміли вибухи, про що написали кореспонденти Суспільного.

"У Дніпрі чутно звуки вибухів", – писали журналісти.

За даними моніторингових телеграм-каналів, ворог, імовірно, обстріляв Дніпро балістичною ракетою типу "Іскандер-М". Наразі ні в Дніпропетровській ОВА, ні мер Дніпра не коментували наслідки вибухів у місті.

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