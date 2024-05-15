У Дніпрі прогриміли вибухи
Мешканці Дніпра чули вибухи. Росіяни запустили по місту ракету.
Вдень окупанти завдали ракетний удар по Дніпру. Повітряні сили попереджали про активність тактичної авіації ворога на північно-східному та східному напрямках.
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Удар по Дніпру
Вкотре про ракетну небезпеку, а саме загрозу застосування окупантами авіаційних засобів ураження стало відомо о 13:09.
Вже о 13:27 Повітряні сили заявили про швидкісну ціль, яка прямує у напрямку Дніпра та закликали місцевих терміново пройти в укриття.
О 13:31 у місті пролунали вибухи.
Слід зазначити, що раніше вибухи чули за межами Харкова та у Миколаєва. Так, Харків, ймовірно, перебував під обстрілами балістики на кштал С-300.
У Миколаєві стало гучно вже після того, як Повітряні сили попередили про небезпеку балістики з півдня. Згодом міська влада розповіла про два прильоти у місті. Внаслідок удару троє людей постарждали. Усі вони перебувають у середньому стані тяжкості.
Приліт по багатоповерхівці у Харкові: що відомо
- Вдень 14 травня окупанти скинули на місто УМПБ Д30-СН.
- Загалом правоохоронці зафіксували три влучання на території Шевченівського району.
- Один з боєприпасів влучив у житловий будинок, два інших — у двір житлової цивільної забудови.
- Пошкоджено близько 20 багатоповерхових житлових будинків, заклад освіти.
- Зруйновано 15 гаражів, знищено 4 цивільних автівки, ще 13 автомобілей пошкоджено.
- Внаслідок обстрілу постраждало 21 людина: серед них 7 чоловіків, 11 жінок та троє дітей.
- Вранці 15 травня російська армія вдарила з авіації по селищу Мала Данилівка. Внаслідок удару пошкоджено гуртожиток, амбулаторію та житлові будинки. Отримали поранення та гостру реакцію на стрес чотири співробітники медзакладу: троє жінок та чоловік.
- Попередньо, ворог вдарив по населеному пункту авіаційним боєприпасом.