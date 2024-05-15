У Дніпрі прогриміли вибухи

Мешканці Дніпра чули вибухи. Росіяни запустили по місту ракету.

Вдень окупанти завдали ракетний удар по Дніпру. Повітряні сили попереджали про активність тактичної авіації ворога на північно-східному та східному напрямках.

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Удар по Дніпру

Вкотре про ракетну небезпеку, а саме загрозу застосування окупантами авіаційних засобів ураження стало відомо о 13:09.

Вже о 13:27 Повітряні сили заявили про швидкісну ціль, яка прямує у напрямку Дніпра та закликали місцевих терміново пройти в укриття.

О 13:31 у місті пролунали вибухи.

Слід зазначити, що раніше вибухи чули за межами Харкова та у Миколаєва. Так, Харків, ймовірно, перебував під обстрілами балістики на кштал С-300.

У Миколаєві стало гучно вже після того, як Повітряні сили попередили про небезпеку балістики з півдня. Згодом міська влада розповіла про два прильоти у місті. Внаслідок удару троє людей постарждали. Усі вони перебувають у середньому стані тяжкості.

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