У Дніпрі прогриміли вибухи: туди летіла швидкісна ціль

Росіяни вкотре атакують Україну балістичними ракетами. Повітряні сили повідомляли про небезпеку для Дніпра.

Там пролунали вибухи. Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на повідомлення кореспондентів Суспільного.

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У Дніпрі чули вибухи

Повітряна тривога для Дніпропетровської області пролунала орієнтовно о 12:20. Повітряні сили повідомляли про загрозу застосування балістичного озброєння в областях, де було оголошено про небезпеку. Вже о 12:23 оборонці неба написали про швидкісну ціль у регіоні. За мить у Дніпрі почули вибухи.

У Дніпрі чутно звуки вибуху, повідомляють кореспонденти Суспільного,

– йдеться у повідомленні.

Через кілька хвилин Повітряні сили повідомили про ще одну швидкісну ціль у напрямку Дніпра. Водночас голова облради Микола Лукашук порадив місцевим не залишати укриттів до відбою. "Дніпропетровська область – загроза ще залишається. Не ігноруйте тривогу", – написав він.

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