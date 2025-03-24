У Дніпрі прогриміли вибухи

Увечері 24 березня Росія традиційно запустила по Україні ударні безпілотники. У Дніпрі на тлі дронової загрози пролунали вибухи.

О 17:46 на Дніпропетровщині оголосили повітряну тривогу через загрозу "Шахедів". Повітряні сили повідомили, що ворожі БпЛА рухаються у напрямку області із Запоріжжя, передає 24 Канал.

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Вибухи у Дніпрі

О 18:24 військові попередили, що БпЛА перебувають у центральній та південній частині Дніпропетровської області та рухаються в північно-західному напрямку.

О 18:36 у Дніпрі можна було почути звуки вибухів.

Нагадаємо, що вдень 24 березня росіяни завдали ракетного удару по Сумах. Внаслідок атаки пошкоджені багатоповерхові будинки, школа та інфраструктурні об'єкти. Постраждали 88 людини, з них 17 дітей. Відсутнє газопостачання і гаряча вода та опалення в багатьох будинках, тривають роботи з ліквідації пожеж.