У Дніпрі пролунали вибухи: повітряної тривоги не оголошували

Вранці 25 березня у Дніпрі прогриміло кілька вибухів. Повітряної тривоги у місті та області не оголошували.

Перші вибухи пролунали близько 12:17, через хвилин 10 у місті знову стало гучно, передає 24 Канал.

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Вибухи у Дніпрі

Про кілька вибухів у Дніпрі, зокрема, повідомили кореспонденти Суспільного.

Моніторингові канали пишуть, що вони не пов'язані з військовими діями. У місцевих телеграм-чатах люди зазначають, що не всім у місті було чути вибухи.

Нагадаємо, що увечері 23 березня на Одещині у відділку поліції стався теракт. Невідома жінка у пакеті принесла до управління вибухівку. Внаслідок детонації вибухового присторою вона загинула. Поранення отримали троє поліцейських.

Слідство встановило, що загибла – 1989 року народження. Вона могла діяти на замовлення російських спецслужб.