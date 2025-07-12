У Дніпрі та Запоріжжі чули вибухи: росіяни б'ють балістикою

Крім ударних безпілотників, росіяни запустили на Україну ракети ввечері у суботу, 12 липня. Під час атаки у Дніпрі та Запоріжжі чули вибухи.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на місцеві телеграм-канали. За попередньою інформацією, по цілі відпрацювали сили ППО.

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Яка причина вибуху

Повітряну тривогу на території Запорізької та Дніпропетровської областей оголосили орієнтовно о 19:22. У Повітряних силах за хвилину повідомили про загрозу застосування балістичного озброєння зі сходу.

Моніторингові канали повідомляли про цілі, які рухалися курсом на Кам'янське. Незадовго після цього у мережі повідомили про вибухи. Згодом уточнили, що попередньо, сили ППО збили ціль противника.

До слова, оперативно про тривоги, ракетну небезпеку, загрозу ударних БпЛА для всіх областей, вибухи, а також наслідки російських атак читайте в нашому телеграмі.

До слова, водночас російські ударні безпілотники атакували Луцьк, там пролунали вибухи. У місті по цілях працювала протиповітряна оборона. Водночас міський голова попередив про рух інших цілей на регіон.