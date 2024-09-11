Ворог атакував Дніпропетровщину: є загиблий та постраждалі

Російські загарбники жодного дня не припиняють терор українських міст. Так, зранку 11 вересня у Дніпрі прогримів вибух.

Про це повідомили кореспонденти Суспільного. Зазначимо, що у регіоні оголошена повітряна тривога.

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Наслідки атаки росіян

Сергій Лисак, голова Дніпропетровської ОВА, повідомив про наслідки удару ворога по Кам'янському районі.

Через атаку росіян є загиблий. Не минулося і без постраждалих,

– проінформував він.

Вибух у Дніпрі: що відомо

Зранку 11 вересня о 11:01 в Дніпропетровській області почали лунати сигнали повітряної тривоги. Через 5 хвилин у Дніпрі вже чули вибух.

До речі, оперативні деталі ворожої атаки – в нашому телеграмі.

У Дніпрі чутно звуки вибухів,

– ідеться в повідомленні кореспондентів Суспільного.

Зазначимо, що кілька хвилин перед цим у Повітряних силах повідомляли про загрозу застосування балістичного озброєння з південно-східного напрямку.

Станом на 11:15 в області все ще лунає повітряна тривога.

Невдовзі голова Дніпропетровської ОВА надав деякі деталі про вибух. Він зазначив, де саме був вибух.

Вибух був у Кам'янському районі,

– зазначив він.

Він попрохав, аби до відбою жителі регіону нічого не викладали. "Інформаційна тиша", – наголосив Сергій Лисак.

24 Канал закликає перебувати у безпечних місцях до відбою повітряної тривоги, не нехтуйте власною безпекою.