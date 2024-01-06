Російські окупанти увечері 6 січня знову запустили "Шахеди" по Україні. Згодом у Дніпрі пролунали вибухи.

Раніше над містом зафіксували "Шахед". У місцевій ОВА звернулися до людей.

Зверніть увагу Окупанти знову атакують Україну "Шахедами": ворожий БпЛА – у районі Дніпра

Будьте в укриттях! Ще може бути гучно! Наші працюють,

– мовиться у повідомленні.

О 21:03 Повітряні сили звернулися до жителів Дніпра. Захисники українського неба наголосили, що атака "Шахедами" з Півдня триває.

Людей просять перебувати в укриттях цивільного захисту. Залишатися там потрібно, аж доки не сповістять про відбій тривоги. Не можна нехтувати цим правилом, адже воно рятує життя.

Також Повітряні сили повідомили про загрозу для таких областей: Миколаївська, Херсонська, Запорізька, Дніпропетровська, Луганська.

Окупанти вдарили по Покровську

Російські окупанти 6 січня цинічно атакували житлові райони у Покровську. Загарбники вбили понад 10 людей. Серед них є діти. Станом на вечір 6 січня розбір завалів триває. Володимир Зеленський відреагував на російський терор.

Росія повинна відчувати – завжди відчувати, – що жоден із таких ударів без наслідків для держави-терориста не минеться. Ми маємо це забезпечити – нашою силою, власними оборонними та політичними спроможностями,

– наголосив президент.

Росія буде змушена відповісти за кожну терористичну атаку по Україні.