У Дніпрі пролунало кілька серій вибухів

Вночі проти 19 квітня росіяни знову атакували Україну. Після 5:00 мешканці Дніпра повідомили про потужні вибухи у місті.

Перші вибухи прогриміли у Дніпрі близько 5:09. За інформацією моніторингових каналів, окупанти могли атакувати балістикою.

Що відбувається По всій Україні – повітряна тривога: були пуски ракет

Через кілька хвилин після перших вибухів у місті повідомили про повторні. Перед цим у Повітряних силах ЗСУ попереджали, що на Дніпро летять ракети й просили його жителів залишатися в укриттях.

О 5:20 пролунала серія нових вибухів. Голова ОВА Сергій Лисак підтвердив, що місто перебуває під ракетним обстрілом. "Наші захисники неба працюють. Перебувайте у безпечних місцях до кінця повітряної тривоги", – написав він у своєму телеграм-каналі.