У Дніпрі пролунали вибухи

Росія продовжує завдавати ударів по мирних українських містах, які ніколи не становили для неї загрози. Цього разу ворог атакував Дніпро.

Вночі проти 2 вересня 2024 року у Дніпрі прогриміли вибухи. Раніше стало відомо, що Росія запустила по Україні ударні дрони.

Дивіться також Пожежа на НПЗ Москви, обстріл Харкова та Сум: хронологія 921 дня війни

У Дніпрі було гучно

Про вибухи у Дніпрі поінформували кореспонденти Суспільного. Наразі невідомо жодних деталей стосовно вибухів. Місцева влада не коментувала цього.

Раніше Повітряні сили сповістили про те, що Росія запустила ударні безпілотні ударні апарати по території нашої держави. Водночас невідомо, чи у Дніпрі були влучання.

Пам'ятайте, під час повітряної тривоги потрібно перебувати в укриттях або хоча б скористатись правилом двох стін. Звичайна обережність може зберегти життя, тож не варто нехтувати власною безпекою.