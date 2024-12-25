Ворог масовано атакує Україну: вибухи пролунали у Дніпрі та Кременчуку

Росія 25 грудня атакувала Україну. Вибухи вдосвіта пролунали у Дніпрі та Кременчуку.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Суспільне.

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Ворог атакує Дніпро

Вдосвіта 25 грудня російська армія запустила по території України ракети різних типів. Під прицілом ворога опиналася Дніпропетровщина.

Так, Повітряні сили та моніторингові телеграм-канали попереджали про рух ракет на Дніпро. Близько 06:32 у місті прогриміли вибухи.

За кілька хвилин, близько 06:38 у Дніпрі пролунали повторні вибухи.

У мережі повідомляють, що після вибухів у Дніпрі частково зникло електропостачання. Однак варто наголосити, що в Україні почали превентивно вимикати електропостачання. Укренерго вдається до таких заходів, адже Росія цілеспрямовано б'є по енергетичній інфраструктурі.

Превентивні відключення світла допомагають мінімізувати наслідки для енергосистеми. Так, відключення у Дніпрі можуть бути пов'язані і з графіками обмеження споживачів.

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О 06:59 у Дніпрі вже втретє пролунали вибухи. За інформацію моніторингових ресурсів, окупанти тероризують Дніпропетровщину крилатими ракетами.

Наразі місцева влада не повідомляла про руйнування, жертв чи постраждалих у Дніпрі.

Росія тероризує Дніпропетровщину

Під час масованої атаки вибухи лунали не лише у Дніпрі, а й у Дніпропетровській області. Так, про вибухи повідомляли у місті Самар та Кам'янське.

Близько 07:11 вибухи також пролунали у Кривому Розі.

Вибухи пролунали у Кременчуку

Під ворожим ударом опинився також Кременчук. Повітряні сили та телеграм-канали повідомляли про рух ракет у напрямку Полтавщини. Близько 06:39 у Кременчуку пролунали вибухи.

Як пишуть у мережі, ворог міг запустити по місту балістичні ракети. Втім, офіційна інформація про кількість і тип ракет буде вже після відбою від Повітряних сил.