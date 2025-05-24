У Дніпрі теж чули вибухи
- Увечері 24 травня в Дніпрі пролунали вибухи під час атаки дронів-камікадзе.
- Поки нема інформації про можливі влучання чи наслідки удару.
Увечері 24 травня в Дніпрі пролунали вибухи.
Росіяни запустили по Україні ударні дрони-камікадзе. Їх досить багато, і вони летять з різних напрямків. До того ж є інформація, що злетіли Ту95МС.
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Що відомо про вибухи в Дніпрі 24 травня
Вибухи в Дніпрі пролунали під час атаки "Шахедами".
Про те, що в Дніпрі гучно, повідомили кореспонденти Суспільного о 23:34.
Дніпро! Біля вас ворожі БпЛА. Перебувайте у безпечних місцях!
– писали Повітряні сили о 23:31.
Поки нема інформації про можливі влучання чи наслідки удару.
Вибухи пролунали вже у низці областей
Через "Шахеди" в різних регіонах працювала ППО.
Де зараз тривога в Україні
Влада та ЗМІ інформували про вибухи на Запоріжжі, в Сумах, на Київщині та в Одесі.
Не нехтуйте безпекою – будьте в укриттях, якщо оголошено тривогу! Росія постійно вдосконалює свою зброю, тож у ДСНС кажуть: дві стіни можуть уже не врятувати від "Шахедів".