У Дніпрі пролунав потужний вибух: окупанти могли вдарити балістикою

У Дніпрі зранку 20 квітня пролунав потужний вибух. Ворог міг завдати удару балістикою.

Вибух пролунав під час повітряної тривоги – її оголосили ще о 09:13. Як пишуть у мережі, гучно було в передмісті Дніпра, передає 24 Канал.

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Окупанти могли завдати ракетного удару

Тривога в Дніпропетровській області триває вже понад годину через активність ворожої авіації. Однак о 10:05 Повітряні сили також попередили про загрозу застосування ворогом балістичного озброєння.

Через кілька хвилин після цього у передмісті Дніпра чули вибухи. Зокрема, про це повідомляють кореспонденти Суспільного.