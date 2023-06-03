У Дніпрі пролунав вибух ще до тривоги: місцеві скаржаться на закриті укриття
У Дніпрі пролунав вибух. Тільки після нього в місті оголосили про повітряну тривогу. Подекуди мешканцям повибивало вікна в домівках.
У моніторинговому каналі monitor написали, що попередньо мовиться про ракету наземного базування з Оперативно-тактичним ракетним комплексом. Людей закликають перебувати в укриттях, повідомляє 24 Канал.
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Що відбувається в Дніпрі
Будьте в безпечних місцях до кінця тривоги!
– закликав глава Дніпропетровської обласної ради Микола Лукашук.
Варто зазначити, що вибух у Дніпрі пролунав орієнтовно о 20:33 3 червня. Про це повідомили кореспонденти 24 Каналу.
Тільки о 20:34 у Дніпрі та області оголосили про повітряну тривогу. Людей закликали негайно пройти в укриття.
Згодом у телеграм-каналі "Дніпро зараз: новини" повідомили, що мешканцям міста вибуховою хвилею вибило вікна.
Вибухова хвиля вибила вікна людям у Дніпрі / Фото з телеграм-каналу
Місцева мешканка у телеграм-каналі "ХДніпро" опублікували відео, на якому хоче потрапити в укриття, проте воно виявляється зачиненим.
Мешканка повідомила, що одне з укриттів у Дніпрі виявилось закритим: дивіться відео