У Дніпрі пролунала серія вибухів

В ніч на 1 липня у Дніпрі прогримів вибух. Наразі в області оголошена повітряна тривога.

Про перший вибух у місті жителі повідомили о 2:00. 24 Канал закликає перебувати в укриттях під час повітряної тривоги, адже це може вберегти життя і полегшити роботу нашим захисникам неба.

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У Дніпрі пролунали вибухи

Раніше Повітряні сили попереджали про ракетну небезбеку для східних областей. Повітряна тривога в області була оголошена о 01:58 і вже за кілька хвилин пролунав перший вибух.

Після першого вибуху Повітряні сили повідомили, що у напрямку міста рухаються ще ракети.

Ракета на Дніпро!

– йдеться у повідомленні.

Оперативно про тривоги й ракетну небезпеку щодо різних областей України читайте в нашому телеграмі

Вибухи підтвердив і очільник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

Дніпро! До відбою лишайтеся у безпечних місцях. Загроза триває,

– написав він.