У Дніпрі пролунав вибух: над областю збили розвідувальний дрон ворога

Війська країни-агресорки продовжують терор українських міст. Так, зранку 22 вересня у Дніпрі прогримів вибух.

Про це повідомляють кореспонденти Суспільного. Зазначимо, що в регіоні на той момент була повітряна тривога.

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Вибух у Дніпрі

До речі, оперативні деталі ворожої атаки – в нашому телеграмі.

Зранку о 8:26 в Дніпропетровській області була оголошена повітряна тривога.

Вже о 10:05 у місті Дніпро пролунав вибух.

У Дніпрі чутно звуки вибуху,

– повідомляли кореспонденти Суспільного.

Спершу інших подробиць щодо вибуху у місті не було. Додамо, що станом на 10:13 в області оголосили відбій повітряної тривоги.

Згодом голова Дніпропетровської обласної ради Микола Лукашук повідомив, що в області успішно відпрацювали наші сили ППО.

Оборонці неба збили ворожий розвідувальний безпілотник,

– написав він.

Лукашук подякував захисникам та захисницям неба з ПвК "Схід".

Нагадаємо, що в Дніпропетровській області зранку 22 вересня також було чутно звуки вибухи. Зокрема, вибухи прогриміли у Павлограді. Про перші вибухи стало відомо о 8:30. Тоді Повітряні сили попереджали про загрозу для міста, зокрема про швидкісну ціль в його напрямку. Невдовзі в Павлограді знову були чутні звуки вибуху.