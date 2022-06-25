У Дніпрі рятують життя двох дітей, які постраждали від обстрілів на Луганщині

Сергій Гайдай повідомив, що у лікарні Дніправ рятують життя двох дітей із Малорязанцевого. Вони постраждали під час обстрілів на Луганщині.

Голова Луганської ОВА Гайдай заявив, що російські окупанти атакують Лисичанськ із Півдня. Зокрема, відомо про постраждалих під час обстрілів у четвер 23 червня.

Зауважте Росіяни вертольотами нищать дороги та мости до Лисичанська: вантажівки до міста вже не заїдуть

Дніпра рятують життя двох дітей із Малорязанцевого. Усіх трьох членів родини медики госпіталізували до Дніпропетровської дитячої обласної лікарні,

– заявив Гайдай.

За словами голови Луганської ОВА, діти – 2012 та 2015 років народження. Постраждалим надають висококваліфіковану допомогу.

Деталі про обстріли

Гайдай розповів, що 24 червня російські окупанти атакували промзону Сєвєродонецька. Ворог намагався зайти до Лисичанська з Півдня. Ворог хотів блокувати місто. Окрім того, по Лисичанську завдали авіаудар.

Тим часом Сєвєродонецьк потерпав від артилерії. Голова Луганської ОВА розповів, що ворог гатив по селах Синецький та Павлоград, території Сєвєродонецького "Азоту" та "Склопластики". Окрім того, окупанти обстріляли: