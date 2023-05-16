Мовний скандал у Дніпрі: дитину зацькували за зауваження мами вчительці, яка говорила російською

У Дніпрі в школі №126 спалахнув скандал через спілкування російською мовою. Мама учениці 6 класу зробила зауваження вчительці, яка спілкувалася російською під час уроку. Після цього 12-річну дитину почали цькувати та писати погрози.

Олена Юхимчук повідомила про інцидент на своїй сторінці в інстаграмі. Жінка розповіла, що звернулася до вчительки під час онлайн-уроку дитини.

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Мама дівчинки розповіла про скандал у школі Дніпра

Після зауваження саму маму, за її словами, видалили з батьківського чату. Жінка переконує, що в школі намагалися приховати скандальний інцидент.

Знову вчителька, наша класна керівниця, починає урок математики російською. Учень з класу двічі звертається до неї українською, і двічі вона відповідає російською. Потім переходить на українську, потім знову на російську. Так триває декілька хвилин – і мої нерви здають,

– написала мама учениці.

Жінка увімкнула звук та приєдналася до уроку, щоб нагадати вчительці, що згідно з законодавством, освітній процес в Україні відбувається державною мовою. У відповідь класна керівничка вимкнула родину від уроку.

"На ці слова вчителька обурюється і видає такі слова: "Це моя рідна мова, і урок я ще не почала, і ви взагалі не маєте права приєднуватися до уроку". І вимикає нас від конференції", – стверджує Юхимчук.

Після цього, як каже жінка, вчителька заявила батькам, що відмовляється від їхнього класу. Це спричинило цькування та погрози на адресу її доньки в дитячому чаті.

"Хто за те, щоб почати телефонувати Євдокії, і поки вона нам не відповість, не припиняти їй телефонувати. Просто брати і телефонувати цій су**, поки вона не зателефонує і вчителеві не скаже вибачення", "Якщо ти хотіла цим вигнати нашу улюблену вчительку, то ти це зробила! Але цим дала право дати тобі по ***лу, щоб не втикала більше", – йдеться на скриншотах з дитячого листування.

Погрози на адресу Євдокії / Скриншоти журналістам надала Олена Юхимчук

Мама 12-річної учениці розповіла, що її також цькували батьки. Зокрема, в батьківському чаті вони стали на захист вчительки.

Вони навіть запропонували написати колективну скаргу, щоб перевести дівчинку до іншого класу. Також Олену Юхимчук видалили з групи.

За словами мами дівчинки, її також не покликали на батьківські збори після конфлікту, а дитину – на виховну годину разом з усім класом.

Жінка повідомила про цей факт директорці школи та звернулася із заявами до мовного омбудсмена і поліції.

Директорка школи розповіла свою версію подій

Директорка школи Наталія Пешехонова підтвердила, що відповідний інцидент стався 13 квітня. Директорка стверджує, що пообіцяла мамі обов'язково розібратися в ситуації, коли в неї закінчаться уроки.

Та, як каже директорка, мама не дочекалася та виклала допис у соціальній мережі. Вчительку того ж дня викликали, щоб вона пояснила, що сталося на уроці.

Вчителька наполягає на тому, що машинально відповіла російською до початку уроку.

"На початку уроку я вводила дітей. Один хлопчик мене спитав: "Скажите, пожалуйста, как мне делать тесты?" Я машинально, не задумуючись, відповіла: "Я вам все расскажу на уроке". І далі: "Урок починається, діти", – процитувала відповідь вчительки директорка.

Пешехонова запевняє, що вчителька спілкувалася з учнями виключно українською мовою.

Директорка також підтвердила, що вчителька дійсно вимкнула дитину з конференції, адже "мама заважала вести урок". Водночас Пешехонова каже, що через кілька хвилин ученицю підключили назад до онлайн уроку.

За словами директорки, класна керівниця у день скандалу на емоціях написала батькам, що "не хоче працювати, коли її ображають". Натомість почали писати "всілякі гадості" дівчинці.

У школі кажуть, що в усьому розібралися

Директорка стверджує, що в школі відразу відреагували на конфлікт та викликали офіцера поліції, який провів бесіду з мамою учня, який писав погрози дівчинці.

Також у школі провели засідання педагогічної ради, створили комісію з розслідування булінгу. Вчительці оголосили догану. Заступниця директорки Юлія Грішина провела в класі батьківські збори, а з дітьми – виховну годину за участі психолога.

Юлія Грішина наголошує, що батьківські чати – це особиста справа батьків і їхня зона відповідальності. Заступниця директорки з допомогою голови батьківського комітету організували батьківські збори в зумі.

Мами 12-річної дівчинки не було під час конференції. Голова батьківського комітету, за словами Юхимчук, сказав, що вона нібито видалилася з батьківського чату.

Також вона прокоментувала те, що Євдокії не було на виховній годині. Заступниця директорки каже, що попереджала батьків та просила учнів передати інформацію одне одному.

Факт булінгу дитини не підтвердили

У Департаменті гуманітарної політики Дніпровської міської ради розповіли, що провели моніторинг дотримання вимог мовного законодавства в освітньому процесі у школі №126. За підсумками директорці оголосили догану.

"За інформацією директора в закладі у триденний термін після отримання заяви про булінг проведено засідання комісії з розгляду випадку булінгу із залученням представників ювенальної превенції. За результатами роботи комісії складено протокол, де зазначено, що ситуація, яка виникла між учасниками освітнього процесу, кваліфікована як конфлікт", – мовиться у повідомленні.

Відповідно до листа відділення поліції №7 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області, факт булінгу не підтвердився у зв'язку з тим, що випадок не мав систематичного характеру.