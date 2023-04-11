У Дніпрі – сильна пожежа: спалахнула виправна колонія
Під вечір 11 квітня у Дніпрі сталася масштабна пожежа. Попередньо, загоряння почалося на території 89 колонії.
Про це повідомили у місцевих телеграм-канал. Власне, там і опублікували відео з місця події, передає 24 Канал.
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Над містом – чорний дим
За словами очевидців, чорний густий дим, що піднявся над містом, видно з обох берегів. Зазначають, що пожежа сталася на житловому масиві Західний, де розташована Дніпровська виправна колонія №89.
Пожежа трапилася близько 18:30.
У Дніпрі горить колонія: дивіться відео
Згодом Суспільне Дніпро з посиланням на коментар ДСНС повідомило, що на території установи горіли мішки з вторинною сировиною.
Станом на 19:30 пожежу ліквідували. На щастя, загиблих та травмованих немає.
Над містом підняв стовп чорного диму: відео
У Києві на Хрещатику сталась пожежа: що відомо
- Нагадаємо, що цього ж дня у столиці повідомляли про сильне загоряння. О 10:05 мер міста Віталій Кличко повідомив про пожежу на Хрещатику. Загорівся третій поверх навчального поверху університету імені Карпенка-Карого.
- Очільник столиці повідомив, що пожежу вдалося локалізувати на площі 10 квадратних метрів. Згодом в ДСНС уточнили, що повідомлення про пожежу надійшло до Служби порятунку о 09:41.
- По прибуттю вогнеборці встановили, що відбулось загоряння в одному із приміщень на 2 поверсі 4-поверхової будівлі. О 10:15 пожежу вже ліквідували. За попередніми даними рятувальників, ніхто не постраждав.