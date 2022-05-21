У Дніпрі сильний буревій повикорчовував дерева: фото наслідків негоди

21 травня Україну охопила справжня негода. Впродовж всього дня в різних регіонах спостерігалися сильні вітри та зливи.

У Дніпрі сильний буревій повикорчовував дерева

Не оминула негода і Дніпро. Там трапився буревій, який повикорчував дерева, а подекуди завдав збитків і автомобілям. Місцеві жителі зняли наслідки стихії, і розмістили кадри в мережі.

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Ще вчора, 20 травня, синоптики попереджали про негоду, яка лютуватиме по всій території України. Зокрема, людям рекомендували не залишатися під деревами під час урагану і не паркувати машини біля дерев.

Втім, у Дніпрі водії автівок не дослухалися до порад, у результаті – пошкоджені транспортні засоби через буревій в області.

Наслідки негоди, що панувала 21 травня в Дніпрі / Фото з телеграм-каналу "Днепр ОПЕРАТИВНЫЙ"

Негода лютує у всьому світі: останні новини

У п'ятницю, 20 травня, у Німеччині торнадо пройшов через західні частини країни. Зазнали поранень кілька десятків людей, а також є постраждалі. Торнадо валив дерева та пошкодив багато будівель. Метеорологи попереджали про значне погіршення погоди в п'ятницю, але все почалося ще днем раніше, 19 травня.

Того ж дня, у п'ятницю 20 травня, потужний торнадо пройшов і в Мічигані (США). На жаль, негода забрала життя 2 людей. Ще 44 отримали поранення, 43 з них – доставили до лікарень. Найбільше постраждало місто Гейлорд, що на півночі штату. Внаслідок такої погоди у місті оголосили надзвичайний стан й запровадили комендантську годину.

Чехія також постраждала від сильних штормів 20 травня ввечері. У деяких частинах країни випав град, що спричинило значні пошкодження. Внаслідок цього було ускладнено рух.

Негода не оминула й Україну. Так, попередили, що 21 травня на Захід України, а саме на Львівську та Рівненську області, насувається буревій. Людей закликали обережними, зокрема, утриматись від прогулянок парками та по можливості паркувати авто якомога далі від дерев.

Якою буде погода в Україні 22 травня: прогноз

Завтра погода в Україні не буде кращою, ніж сьогодні. Через сильні вітри по всій території України оголошений жовтий рівень небезпеки.

Синоптики прогнозують сильний вітер, похолодання, пожежну небезпеку та подекуди грози. Тож, будьте вкрай обережними. Можливо, навіть безпечніше буде залишатися вдома.

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